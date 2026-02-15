Vento forte e mareggiate codice giallo in Maremma e Val di Cornia

Una tempesta di vento forte e mareggiate ha causato l’attivazione del codice giallo in Toscana, interessando le aree di Maremma e Val di Cornia. Le raffiche intense hanno già abbattuto alcuni alberi lungo le coste e provocato disagi alla circolazione. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a colpire la regione nelle prossime ore.

Toscana sotto la tempesta: Allerta meteo per vento e mareggiate in Maremma e Val di Cornia. Una perturbazione meteo sta per colpire la Toscana, con particolare attenzione alle zone costiere di Maremma e Val di Cornia. La Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo valido a partire da lunedì 16 febbraio, preannunciando forti raffiche di vento e mareggiate lungo la costa etrusca, con possibili disagi per residenti e turisti. La situazione, già instabile domenica 15 febbraio con venti da nord-est, è destinata a peggiorare nelle prossime 24 ore. L’allerta e le zone a rischio. L’allerta vento sarà operativa dalle ore 9:00 alle 14:00 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vento forte e mareggiate continuano a disturbare la Toscana, con raffiche che ancora soffiano fino a 80 kmh sull’arcipelago e sulla costa centrale.

Terzo giorno di allerta a Livorno, dove le previsioni meteo restano difficili.

