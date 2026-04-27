? Cosa sapere Warner Bros. investe 22 milioni di dollari per i diritti globali del film Ti Amo!. Il progetto di Sean Baker debutterà nelle sale nel 2027 tramite l'etichetta Clockwork.. Warner Bros. ha impegnato 22 milioni di dollari per assicurarsi i diritti di distribuzione globale di Ti Amo!, l’imminente opera cinematografica di Sean Baker che punta a rivitalizzare il gusto per la commedia sexy italiana degli anni Sessanta e Settanta. L’accordo, svelato durante il CinemaCon a Las Vegas, vede la major investire massicciamente sulla nuova etichetta indipendente Clockwork, guidata da Christian Parkes, ex responsabile del marketing per Neon....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Warner Bros. punta 22 milioni su Sean Baker: torna il mito sexy

Notizie correlate

Leggi anche: Sean Baker sceglie l’Italia per il prossimo film: "La mia lettera d'amore alle commedie sexy anni '60 ’70"

Leggi anche: Dopo l'Oscar di Anora, Sean Baker sceglie l'Italia: il nuovo film sarà un omaggio alle commedie sexy Anni 70 con Vera Gemma

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ellison punta su Paramount e Warner Bros: l'appello diretto agli esercenti cinematografici; Assalto alla Terra: remake in sviluppo con Michael Giacchino; Warner.Bros Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su Eurosport fino al 2029; DC Studios punta sull’horror: Clayface arriva al cinema il 22 ottobre 2026.

Palinsesti Warner Bros. Discovery, si punta sul Nove più generalista con Amadeus, Fabio Fazio, Maurizio Crozza, Belen, Renato Zero e i comici: tutte le novitàEccezionalmente nell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano, sono state presentate tutte le novità del mondo Warner Bros. Discovery. L’occasione è stata doppiamente speciale perché se lo ... ilfattoquotidiano.it

Warner Bros. Games si è ristrutturata in divisioni centrate sulle sue serie di puntaWarner Bros. Games ha annuciato una ristrutturazione centrata sulle sue serie di punta: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e DC. Warner Bros. Games ha annunciato di essersi ristrutturata in ... multiplayer.it

Coyote vs. Acme, disponibile il trailer del live-action di Warner Bros. In uscita al cinema - facebook.com facebook

A COMICON Napoli arriva , in collaborazione con Warner Bros. Una speciale installazione diventerà palcoscenico di sfide spettacolari tra stunt. Il 1 maggio, ore 11:00 si sfideranno Maurizio Merluzzo e Gabbo per un incontro a tema Mo x.com