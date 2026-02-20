Dopo l' Oscar di Anora Sean Baker sceglie l' Italia | il nuovo film sarà un omaggio alle commedie sexy Anni 70 con Vera Gemma

Dopo aver vinto l’Oscar, Sean Baker ha deciso di dirigere un nuovo film ambientato in Italia. La causa è la passione per le commedie sexy degli anni Settanta, che vuole riproporre sul grande schermo. La protagonista sarà Vera Gemma, nota per le sue interpretazioni vivaci e il look glamour. Baker ha scelto una località toscana per le riprese, puntando a catturare l’atmosfera calda e spensierata di quel periodo. La produzione partirà nei prossimi mesi, con un occhio di riguardo alla ricostruzione degli anni Settanta.

C'è chi, dopo aver vinto un Oscar, firma immediatamente con una major hollywoodiana e non si volta più indietro. E poi c'è Sean Baker, che ne ha vinti 4 e fa esattamente l'opposto: rifiuta i contratti milionari, imbraccia l'iPhone e parte per l'Italia. Per girare un nuovo film. Letteralmente «la mia lettera d'amore alle commedie sexy italiane degli Anni 60 e 70». Lo ha annunciato da Berlino, dove si trova in questi giorni. Per consegnare l'Orso d'oro alla carriera a Michelle Yeoh. Non a caso, l'attrice protagonista del suo ultimo cortometraggio, Sandiwara, presentato in anteprima proprio alla Berlinale.