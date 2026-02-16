Sean Baker sceglie l’Italia per il prossimo film | La mia lettera d' amore alle commedie sexy anni ' 60 ’70

Sean Baker, regista noto per i suoi film indipendenti, ha deciso di girare il suo prossimo progetto in Italia dopo aver rifiutato offerte dalle grandi case di produzione. La sua scelta deriva dalla voglia di catturare le atmosfere delle commedie sexy degli anni ’60 e ’70, un genere che ama profondamente. Baker si sta preparando a lavorare in una piccola cittadina toscana, dove ha già affittato una villa storica come set naturale.

Dopo l'Oscar per Anora, Sean Baker torna al cinema indipendente e ambienta il suo nuovo film in Italia. Il progetto sarà un tributo alle commedie sexy italiane anni '60 e '70, tra ironia, libertà creativa e sguardo sul sex work. Un ritorno alle origini: indipendenza, sex work e sguardo libero Dopo il trionfo agli Oscar con Anora, Sean Baker avrebbe potuto incassare l'assegno più facile della sua carriera. Invece ha scelto di tornare sul sentiero che conosce meglio: quello del cinema indipendente, dei set leggeri, degli attori non professionisti e di uno sguardo diretto, mai addomesticato, sulle comunità ai margini.

