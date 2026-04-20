Antiqua torna a Settimo Torinese con Vivaldi

Antiqua 2026 torna a Settimo Torinese con il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”. La manifestazione coinvolge artisti e musicisti che proporranno concerti e spettacoli, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e scoperta musicale. L’evento si svolgerà nel centro cittadino, attirando appassionati e visitatori interessati alla musica antica e alle tradizioni culturali.

Antiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.Il Coro “Adorno” di Reggio-Emilia, con l’Accademia del Ricercare, il 26 aprile, alle 21.15, presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San Pietro in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Settimo Torinese: tir cisterna finisce con le ruote nel fosso, bloccata la stradaUn tir cisterna carico di latte è rimasto bloccato mentre percorreva via Fornaci a Settimo Torinese nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. A Settimo Torinese nasce “Un passo alla volta”, il gruppo di auto mutuo aiuto per famiglie con figli affetti da malattie cronicheA Settimo Torinese (Torino) prende vita un nuovo spazio di sostegno dedicato ai genitori che vivono ogni giorno la complessità della malattia cronica... Panoramica sull’argomento Si parla di: A Settimo Torinese Vivaldi è il protagonista: musica e memoria nella Chiesa di Santa Croce. A Settimo Torinese è tempo di musica con AntiquaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione. torinoggi.it Il pittore Oscar Bagnoli torna con la sua personale a Settimo TorineseA quattro anni di distanza dalla sua ultima personale, l’artista settimese Oscar Bagnoli torna a esporre con la mostra Archetipo e Memoria, ospitata presso lo spazio Settimo in Mostra di via ... giornalelavoce.it