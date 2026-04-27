VOTAntonio | C’è Trump dietro l’attentato?

Nelle ultime ore circolano sui social e sui media commenti e teorie che collegano un attentato avvenuto in un hotel a una presunta volontà di favorire un presidente degli Stati Uniti. Influencer, commentatori e sostenitori di teorie cospirative hanno ipotizzato che i colpi di arma da fuoco siano stati orchestrati per migliorare l’immagine del leader statunitense, lasciando da parte dettagli ufficiali e dichiarazioni ufficiali delle autorità.

Influencer, commentatori e cospirazionisti si scatenano: gli spari all’Hilton sarebbero stati una messinscena per santificare il presidente americano per fare dimenticare guerre e scandali. Manifestazione di Coldiretti contro i rincari e per la tutela delle filiere agroalimentari italiane. «Siamo qui oggi in diecimila per chiedere trasparenza sulle filiere agroalimentari, cancellando tutto ciò che riguarda il codice doganale e l’ultima fase di trasformazione, una norma europea che permette di trasformare e poi vendere come italiano sui mercati internazionali ciò che italiano non è. Ciò diventa una sottrazione di valore ai nostri agricoltori:...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - VOTAntonio | C’è Trump dietro l’attentato? C’è Trump dietro l’attentato | VOTAntonio Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente Leggi anche: Mosca: Kiev dietro attentato a generale