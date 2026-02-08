Mosca | Kiev dietro attentato a generale

Mosca accusa Kiev di aver ordinato l’attentato contro il generale russo Vladimir Alekseyev. Il comitato investigativo russo ha arrestato Korba Lyubomir, un uomo arrivato a fine dicembre in città, che secondo le accuse dei servizi segreti russi avrebbe agito su incarico di Kiev. La polizia sostiene che l’attentato sia stato pianificato e portato avanti dall’Ucraina, alimentando così le tensioni tra i due Paesi.

16.39 Il comitato investigativo russo ha affermato che Korba Lyubomir,classe 1960, l'uomo arrestato per l'attentato al numero due dell'intelligence militare russo Vladimir Alekseyev, "è arrivato a Mosca a fine dicembre su incarico dei servizi segreti ucraini per commettere un attacco terroristico". A riferirlo la Bbc. Il presidente russo Putin ha ringraziato il leader degli Emirati Arabi Uniti per l'aiuto fornito nella detenzione di Lyubomir. A dirlo il portavoce del Cremlino Peskov,citato dalla Tass.

