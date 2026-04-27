Vorwerk lancia programma di sostituzione volontaria per i clienti Neato in Europa

Vorwerk ha annunciato un programma di sostituzione volontaria destinato ai clienti che possiedono dispositivi Neato in Europa. Secondo quanto comunicato, i dispositivi, pur rimanendo funzionanti, sono oggetto di questa iniziativa. La società ha reso noto che il programma permette ai clienti di sostituire i dispositivi interessati, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi della scelta. La decisione riguarda esclusivamente il mercato europeo.

(Adnkronos) – "Sebbene i dispositivi Neato rimangano funzionanti e possano continuare a essere utilizzati manualmente anche senza tali servizi" alla luce delle "preoccupazioni dei clienti", dopo la fine dei servizi cloud, Vorwerk annuncia l'estensione del programma di sostituzione volontaria ai robot Neato acquistati negli ultimi tre anni. Ai clienti europei che hanno acquistato un robot. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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