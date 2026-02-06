Truffe telefoniche su luce e gas | Estra lancia l’allerta ai clienti

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Nuovi tentativi di truffa colpiscono i clienti Estra in Valdarno e altre zone. Falsi operatori energetici chiamano le persone fingendosi di Estra, cercando di convincerli a cambiare contratto o a fornire dati personali. Alcuni sono stati anche invitati a firmare documenti ingannevoli. La compagnia avvisa i clienti di fare attenzione e di non fornire informazioni o firme senza aver verificato l’identità degli interlocutori.

Arezzo, 06 febbraio 2026 – Nuovi tentativi di raggiro ai danni dei clienti Estra stanno circolando in Valdarno e in altre zone: falsi operatori energetici, spacciandosi per Estra, contattano le persone per convincerle a cambiare contratto e ottenere dati personali o firme ingannevoli. L'azienda invita a non lasciarsi ingannare e a prestare la massima attenzione. Purtroppo, i malintenzionati non mancano e anche in passato ci sono stati episodi spiacevoli, che hanno coinvolto ignari cittadini. Questi soggetti, come ha spiegato l'azienda, non hanno alcun legame con Estra che, con l'unico obiettivo di acquisire nuovi clienti, propongono presunti cambi di tariffa o aggiornamenti contrattuali.

A Firenze, crescono le truffe riguardanti contratti di luce e gas.

