Clay Paky l’azienda propone un programma di uscita volontaria Sindacati spiazzati | Perplessi e preoccupati

Clay Paky ha annunciato un piano di uscita volontaria per i dipendenti. I sindacati si sono detti spiazzati e hanno espresso perplessità e preoccupazioni riguardo alla proposta. È atteso un incontro tra le parti per discutere le modalità e le implicazioni di questa decisione. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione tra azienda e rappresentanze sindacali.

Un faccia a faccia atteso, per confrontarsi sulle strategie, sugli sviluppi futuri e sulla riorganizzazione dell’azienda, con particolare riferimento al sito di Seriate: Clay Paky, specializzata nello sviluppo di sistemi di illuminazione professionale per il settore dell’intrattenimento, e sindacati sono tornati a parlarsi nella giornata di martedì 3 marzo, in un incontro nel quale la direzione ha proposto l’avvio di un programma di uscita volontaria rivolto al proprio personale. A far drizzare le antenne alle organizzazioni sindacali era stato l’annuncio, arrivato in seguito all’acquisizione da parte del gruppo cinese di EK, di una riorganizzazione dell’area di Ricerca e Sviluppo, finalizzata alla specializzazione dello stabilimento bergamasco in centro di innovazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

