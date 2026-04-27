Von der Leyen | Smantelliamo la burocrazia

La presidente della Commissione europea ha annunciato un piano per ridurre la burocrazia e aumentare le capacità di difesa dell’Unione. Durante un discorso pubblico, ha dichiarato che l’obiettivo è semplificare le procedure amministrative e rafforzare la sicurezza collettiva. La proposta prevede interventi specifici nel settore amministrativo e militare, con l’intento di migliorare l’efficienza delle istituzioni e la capacità di risposta dell’UE rispetto alle sfide attuali.

''Smantelliamo la burocrazia e rafforziamo la nostra capacità di difesa. E completiamo il nostro mercato interno''.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: “Smantelliamo la burocrazia” Notizie correlate Leggi anche: Von der Leyen: "Iniziata la corsa al nuovo nucleare" Leggi anche: Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina” Tutti gli aggiornamenti Von der Leyen, investire di più nella difesa in EuropaNoi dobbiamo investire di più nella difesa in Europa. Lo hanno dimostrato le ultime crisi. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Berlino per la giornata del conclav ... ansa.it Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): «Si usino i miliardi non spesi». L’Europa si divideLa risposta alla richiesta di maggiore flessibilità di italiani e spagnoli: «È effettiva la necessità di enormi investimenti nel settore energia ma 95 miliardi non sono stati ancora usati» ... corriere.it