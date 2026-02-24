Von der Leyen La pace sia alle condizioni dell’Ucraina

La visita di Von der Leyen a Kiev deriva dal sostegno europeo all’Ucraina, che affronta un inverno difficile e crescente pressione militare. La presidente ha sottolineato che l’Europa continuerà a fornire aiuti economici e armamenti per difendersi dai raid russi. La sua presenza sul campo dimostra l’impegno costante dell’Unione Europea nel sostenere le ambizioni di pace e sicurezza del governo ucraino. La decisione di tornare più volte a Kiev rafforza questa strategia di supporto.

ROMA (ITALPRESS) – "A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per ribadire che l'Europa è fermamente al fianco dell'Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all'aggressore: non ci arrenderemo finchè la pace non sarà ristabilita. La pace alle condizioni dell'Ucraina." Così su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, giunta a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS).