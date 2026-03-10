Von der Leyen | Iniziata la corsa al nuovo nucleare

Durante un summit internazionale in Francia, organizzato con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, la presidente della Commissione europea ha dichiarato che la corsa alla tecnologia nucleare è ormai aperta. La sua frase si riferisce all’avvio di nuove iniziative nel settore del nucleare civile, senza entrare nel merito di eventuali progetti specifici o motivazioni dietro questa scelta.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "In un momento come questo di chiusura dei passaggi e degli stretti, autovincolarci mi sembra demenziale. L'amministrazione americana, la settimana scorsa con lo scoppio del conflitto e l'aumento dei costi di gas e petrolio, ha sospeso alcune sanzioni nei confronti di alcuni paesi, penso all'India, che possono tornare a rifornirsi di energia dalla federazione russa e io mi domando, se lo fanno gli Stati Uniti perchè non lo può fare l'Unione Europea o l'Italia" ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa a LetExpo a Verona. 🔗 Leggi su Today.it

Nazionalismo europeo, corsa alle armi e guerra imminente: i punti cardine della dottrina von der Leyen. Per la presidente "la pace di ieri è finita"Più che il discorso programmatico della presidente della Commissione europea in vista del Consiglio europeo al via oggi, quello pronunciato ieri da...

Ue: von der Leyen, Europa sia piu' assertiva, vecchio ordine globale e' mortoIran? Conflitto regionale con conseguenze indesiderate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 9 mar - 'Dobbiamo essere pronti a proiettare il ... ilsole24ore.com

von der Leyen, Ue può essere polo mondiale nuovo nucleare(AGI) -Bruxelles, 10 mar. - La corsa alla tecnologia nucleare è iniziata. L'Europa ha tutto ciò che serve per essere leader. Abbiamo mezzo milione di lavoratori altamente qualificati nel settore ... agi.it

