Volley Serie B C D MoRe vittoria insperata Vola la Tirabassi & Vezzali La Fos ora rischia tanto

Nella giornata di volley con le categorie Serie B, C e D, il Mo.Re Volley ha ottenuto una vittoria inaspettata contro la quotata Canottieri Ongina con il punteggio di 3-1, nei set 27-25, 16-25, 25-23 e 27-25. La Tirabassi e Vezzali si sono distinte, portando punti decisivi per la squadra. Nel campionato di Serie B1, la Fos si trova ora in una posizione di rischio, mentre la squadra di casa ha mostrato un gioco solido e determinato.