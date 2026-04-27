Volley Serie B C D MoRe vittoria insperata Vola la Tirabassi & Vezzali La Fos ora rischia tanto
Nella giornata di volley con le categorie Serie B, C e D, il Mo.Re Volley ha ottenuto una vittoria inaspettata contro la quotata Canottieri Ongina con il punteggio di 3-1, nei set 27-25, 16-25, 25-23 e 27-25. La Tirabassi e Vezzali si sono distinte, portando punti decisivi per la squadra. Nel campionato di Serie B1, la Fos si trova ora in una posizione di rischio, mentre la squadra di casa ha mostrato un gioco solido e determinato.
SERIE B1. L’imprevedibile Mo.Re Volley supera la quotata Canottieri Ongina per 3 a 1 (27-25 16-25 25-23 27-25). Ad oggi, per salvarsi, dovrebbe vincere uno spareggio. SERIE B. Bene la Tirabassi & Vezzali che strapazza Riccione 3 a 0 (21, 20, 23); è seconda ex-aequo e finisse oggi il campionato salirebbe in A3. Sempre più complicato il cammino della Fos CVR che perde a Forlì 3 a 0 (18, 19, 25) e che oggi, per la salvezza, dovrebbe anch’essa vincere uno spareggio. SERIE B2. Coraggiosa prova della ICaRe Cavriago (nella foto Giulia Branchi) che perde in casa con la capolista Soliera 150 che festeggia la promozione: ICaRe-Soliera 1-3 (15-25 18-25 25-23 17-25).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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