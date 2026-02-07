Volley Serie B C e D | la MoRe ci prova a Soliera la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno ICaRe con la nuova arrivata De Maggio

Questa sera si giocano le partite di volley di Serie B, C e D. A Soliera, la Mo.Re sfida la squadra di casa con l’obiettivo di mettere punti importanti in classifica. La Tirabassi & Vezzali riceve Cesena, mentre la Fos Cvr affronta Valdarno. La squadra ICaRe, invece, presenta la nuova arrivata De Maggio. Tutti gli incontri si svolgono in un clima di grande attesa, con le squadre che cercano di salire in classifica.

Riprendono tutti i campionati di volley, al netto degli anticipi già giocati ieri. Serie B. Scontro tra formazioni di classifica similare alle 19 a Soliera tra la formazione di casa (20 punti) e la Mo.Re Volley (17). Serie B1. La Tirabassi & Vezzali (30) oggi alle 18 ospita Cesena (11). Gioca domani alle 18 la Fos Cvr (16) a Valdarno (29). Serie B2. Alle 18,30 la ICaRe Cavriago (20) prova a vincere con Collecchio (21) per cancellare il black out delle ultime settimane, forte di un nuovo acquisto, Ingeborg De Maggio, centrale classe 2007, alta 1.84, proveniente dall’Arena Montecchio. Serie C. Gli incontri maschili sulla carta sembrano poco equilibrati, a partire dal derby che vede Scandiano (3) al PalaCanossa dalle 20,30 con i Vigili del Fuoco (31). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D: la Mo.Re ci prova a Soliera, la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena, mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno. ICaRe con la nuova arrivata De Maggio

Approfondimenti su Mo Re

Le squadre di volley di Serie B, C e D sono impegnate nelle prime giornate di campionato, con alcune alla ricerca di identità e risultati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mo Re

Argomenti discussi: Volley serie C: si riparte, ma chi ci crede ancora nella salvezza?; Volley serie B maschile girone B, Lorenzo Paratici (Canottieri Ongina):; Femminile, al via il girone di ritorno. Serie B e Serie C in trasferta; Volley Serie B, C e D: la Mo.Re ci prova a Soliera, la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena, mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno. ICaRe con la nuova arrivata De Maggio.

Volley Serie B, C e D: la Mo.Re ci prova a Soliera, la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena, mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno. ICaRe con la nuova arrivata De MaggioRiprendono tutti i campionati di volley, al netto degli anticipi già giocati ieri. Serie B. Scontro tra formazioni di ... sport.quotidiano.net

Volley femminile - Serie C» e D». Si riparte dopo la sosta. Una sfida va a martedìRiparte il volley regionale, dopo un doppio week-end di riposo, pronto a vivere tutto d’un fiato la seconda metà ... lanazione.it

Campionato Serie C | 1ª Giornata Ritorno Lazio Volley e Sport Giò Volley Aprilia Domenica 8 Febbraio 18:30 I.I.S.S. J. Von Neumann - via Pollenza, 115 - Roma diretta YouTube sul canale: https://youtube.com/@giovolleyaprilia/streams Forza ragaz facebook