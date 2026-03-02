Volley Serie B C D Fos impresa al tie-break Passo falso per la Tirabassi

Nel campionato di volley di Serie B, C e D, la Fos ha conquistato una vittoria al tie-break, mentre la Tirabassi ha subito una sconfitta. La MoRe Volley, in casa, è stata sconfitta per 1-3 con parziali di 25-16, 16-25, 25-27 e 23-25, dopo aver iniziato bene. Il turno ha portato un totale di tre punti su dodici disponibili.