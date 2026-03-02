Volley Serie B C D Fos impresa al tie-break Passo falso per la Tirabassi
Nel campionato di volley di Serie B, C e D, la Fos ha conquistato una vittoria al tie-break, mentre la Tirabassi ha subito una sconfitta. La MoRe Volley, in casa, è stata sconfitta per 1-3 con parziali di 25-16, 16-25, 25-27 e 23-25, dopo aver iniziato bene. Il turno ha portato un totale di tre punti su dodici disponibili.
Turno non proprio esaltante per quanto riguarda la Serie B, con 3 punti su 12 disponibili. SERIE B. Cade in casa la MoRe Volley che perde 1 a 3 (25-16 16-25 25-27 23-25) dopo un avvio promettente. La mista Modena-Reggio ora è nona. SERIE B1. Passo falso inatteso della Tirabassi & Vezzali che perde malamente il derby emiliano a San Giorgio: le piacentine s’impongono 3 a 1 (25-21 19-25 25-14 25-18). La Fos CVR disputa una partita all’ultimo sangue contro una squadra sulla carta più forte, la VTB Bologna, e alla fine la sconfigge per 3 a 2 (18-25 25-22 24-26 25-21 15-3) con una gara in rimonta. 27 i punti di una stratosferica Brunfranco e un saldo attivo in battuta di+14 rispetto alle avversarie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley Serie B, C e D: la Mo.Re ci prova a Soliera, la Tirabassi & Vezzali ospita Cesena, mentre la Fos Cvr gioca a Valdarno. ICaRe con la nuova arrivata De MaggioRiprendono tutti i campionati di volley, al netto degli anticipi già giocati ieri.
