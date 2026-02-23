Volley la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte | sconfitta per 3-0

La Rossopomodoro Volo Palermo perde contro il Ciclope di Bronte, causa la loro recente serie di vittorie interrotta. Le ragazze hanno cercato di reagire, ma l'avversario ha dominato con un punteggio netto di 3-0. La squadra palermitana ha tentato di tenere il ritmo, ma ha incontrato una difesa solida e attacchi efficaci. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha sostenuto entrambe le formazioni.

Dopo due vittorie consecutive (Sciacca e Gupe), la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte in casa del Ciclope, quinta forza del campionato. Al Palazzetto dello sport Alberto Meli è finita 3-0 per gli etnei (parziali 27-25, 25-17, 25-21), ma il sestetto biancoverde ha lottato a testa alta e avrebbe meritato un risultato meno pesante. Soprattutto nel primo set gli ospiti hanno giocato con convinzione e senza paure, costringendo il Ciclope ad un affannoso inseguimento e sfiorando il vantaggio. Davanti fino alle battute finali (24-23, 25-24), la Rossopomodoro ha però sciupato la ghiotta occasione ed ha ceduto 27-25.