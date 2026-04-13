Volley troppo forte la capolista Aquila Bronte | la Rossopomodoro Palermo cede e rivede i playout

Nella 22esima giornata del campionato di Serie B maschile di volley, la Rossopomodoro Palermo ha perso in casa contro la capolista Aquila Bronte con un risultato di 0-3, con parziali di 20-25, 21-25 e 18-25. La squadra locale non è riuscita a ripetere l’impresa della partita precedente contro Corigliano e ha visto ridursi le possibilità di evitare i playout.

La Rossopomodoro Volo Palermo non ripete l’impresa di Corigliano e, nella 22esima giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H), cede in casa alla capolista Aquila Bronte con il punteggio di 0-3 (parziali 20-25, 21-25, 18-25). Troppo forte e quadrato il sestetto catanese, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Volley, la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte: sconfitta per 3-0Dopo due vittorie consecutive (Sciacca e Gupe), la Rossopomodoro Volo Palermo si ferma a Bronte in casa del Ciclope, quinta forza del campionato. Volley, la Rossopomodoro Palermo conquista SciaccaIl girone di ritorno del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) comincia in maniera scoppiettante per la Rossopomodoro Volo Palermo.