San Marco Evangelista sequestrata azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali e lavoro irregolare

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’azienda a San Marco Evangelista accusata di smaltimento illecito di rifiuti speciali e di aver impiegato lavoratori irregolari. Durante i controlli sul territorio, gli agenti hanno scoperto che l’attività operava senza rispettare le norme ambientali e lavorative previste dalla legge. L’intervento fa parte di un’operazione più ampia di monitoraggio sui reati ambientali nella zona.

