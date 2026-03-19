Due persone sono state poste agli arresti domiciliari a Giugliano in relazione a un'inchiesta sull'abbandono illecito di rifiuti pericolosi. Le indagini della Procura di Napoli Nord hanno portato alla luce il coinvolgimento di questi soggetti nello smaltimento non autorizzato di materiali dannosi per l'ambiente. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle attività investigative.

Rifiuti pericolosi abbandonati a Giugliano: due ai domiciliari dopo le indagini della Procura di Napoli Nord. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto l’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con presidio del braccialetto elettronico, e contestuale decreto di sequestro preventivo di un veicolo, disposti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di due soggetti ritenuti gravemente indiziati di plurimi episodi di illecito smaltimento, previa raccolta e stoccaggio, con trasporto, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con finale abbandono dei medesimi lungo le pubbliche vie del Comune di Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, smaltimento illecito di rifiuti: domiciliari per due indagati

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