Parola musica e immagini | Barbara De Rossi al teatro Mandanici con Made in Italy

Al centro della scena la voce e la presenza di Barbara De Rossi, interprete di un racconto che attraversa idealmente l’Italia restituendone suggestioni, memoria e identità culturale. In “Made in Italy” la sua interpretazione diventa filo conduttore di un percorso che intreccia parola, musica e immagini, guidando il pubblico in un viaggio capace di coniugare narrazione e dimensione emotiva. Lo spettacolo si ispira allo spirito del Gran Tour tra Settecento e Ottocento, quando poeti, musicisti e nobili europei attraversavano la penisola mossi da una profonda tensione culturale. Oggi quel viaggio viene riletto con “curiosa determinazione”, attraversando alcune regioni italiane per riscoprire luoghi, monumenti e musica che rappresentano il bagaglio culturale che ci ha fatto crescere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Made in Italy al Teatro Parioli CostanzoMade in Italy, lo spettacolo di David Norisco, debutta in prima nazionale il 18 gennaio 2026.

Villabate, la cover band Made in Italy in concerto al Cine-teatro delle PalmeIl 16 gennaio alle 21, il Cine-Teatro delle Palme di Villabate ospiterà il concerto della cover band Villabate, nota per la sua interpretazione delle canzoni italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Valentino, istruzioni per l’uso. Parole, immagini e musica per innamorarsi a Torino; Fratelli Tutti, a Bari musica e parole a sostegno della Terra Santa; Ninotchka svela Ninnarella: la ninna nanna post?apocalittica tra poesia e speranza; Quando le parole diventano musica e colore: Fiumicino abbraccia Diego Del Cerchio.

Proiezione e musica dal vivo: un'esperienza immersiva tra immagini e suono a PalermoUn dialogo potente tra cinema e musica che trasforma le immagini in un’esperienza immersiva e contemporanea. Domenica 1 marzo, ... balarm.it

#WORD&MUSICSTUDIES: Quale musica per T.S. #Eliot Suggestioni beethoveniane Quarto incontro del ciclo "La musica come 'arte eloquente'". #Beethoven tra musica, parola e scena (a cura del Prof. @enricoreggiani2 , @younicatt ): interviene la Prof. #sav x.com

Precious Showcase. Royalty Free Music Background · Sport Trap (Royalty Free Music). PAZIENZA è la parola d'ordine.... accompagnata da una buona musica ! #scalemodel #modelmaking #scalemodelsworld - facebook.com facebook