Vivian Osagie vola in Michigan | record polverizzato nel peso

Durante la Hillsdale Tune Up in Michigan, Vivian Osagie ha lanciato il peso a 16,43 metri, superando il record precedente stabilito in Italia nel 2026. La prestazione rappresenta la miglior misura italiana mai registrata in questa specialità. La gara si è svolta nello stato americano, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica leggera. Osagie ha migliorato di diversi centimetri il suo precedente record, confermando il suo talento nel settore.

? Cosa sapere Vivian Osagie segna 16,43 metri nel peso durante la Hillsdale Tune Up in Michigan.. Il primato reggiano viene superato stabilendo la migliore misura italiana registrata nel 2026.. Vivian Osagie ha segnato un 16,43 metri nel getto del peso durante la Hillsdale Tune Up in Michigan, polverizzando il primato reggiano e stabilendo la migliore misura italiana registrata finora nel 2026. Lontano dalle piste emiliane, nel cuore degli Stati Uniti, l’atleta della Self Montanari e Gruzza ha offerto una prestazione di assoluto rilievo. La ventitreenne, che dedica il proprio percorso accademico allo studio dei sistemi informativi presso l’Università di Indianapolis, non si è limitata a vincere la competizione, ma ha messo a segno un lancio da 15,50 metri che conferma la solidità del risultato complessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vivian Osagie vola in Michigan: record polverizzato nel peso Notizie correlate Osagie sbriciola il record. Getta il peso a 16,43 metriClamoroso… in Michigan: Vivian Osagie, la 23enne pesista della Self Montanari e Gruzza che studia all’Università di Indianapolis alla facoltà di... Record polverizzato al Conero: Ruegger trionfa nel gelo estremoL’ultramaratona mondiale ha trovato il suo nuovo punto di riferimento a Porto Recanati, dove la 100 km del Conero 2026 ha riscritto i canoni della... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Osagie sbriciola il record. Getta il peso a 16,43 metri. Osagie sbriciola il record. Getta il peso a 16,43 metriClamoroso… in Michigan: Vivian Osagie, la 23enne pesista della Self Montanari e Gruzza che studia all’Università di Indianapolis alla facoltà di Sistemi informativi, ha vinto una gara di getto del pes ... sport.quotidiano.net L'atleta delal Self Montanari Gruzza Vivian Otoibhi Osagie ha lanciato il peso a 16,43, seconda prestazione all time in regione,Da Hillsdale (Michigan) arriva la notizia di un notevole miglioramento della lanciatrice della Self Montanari Gruzza, Vivian Otoibhi Osagie, che ha vinto la gara di peso a ICON KEY: NCAA DII con la mi ... fidal.it