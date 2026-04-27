Osagie sbriciola il record Getta il peso a 16,43 metri

A Michigan, Vivian Osagie, atleta di 23 anni appartenente alla squadra Self Montanari e Gruzza e studentessa di Sistemi informativi all’Università di Indianapolis, ha stabilito un nuovo record nella gara di getto del peso della Hillsdale Tune Up, con una misura di 16,43 metri. La competizione ha visto la vittoria della pesista, che ha superato ogni aspettativa con questa prestazione eccezionale.

Clamoroso. in Michigan: Vivian Osagie, la 23enne pesista della Self Montanari e Gruzza che studia all’Università di Indianapolis alla facoltà di Sistemi informativi, ha vinto una gara di getto del peso, la Hillsdale Tune Up, con la misura di m 16,43. Iniziamo col dire che si tratta di primato reggiano polverizzato (era già suo con 15,22), ma soprattutto è la prima misura in Italia del 2026, prima Promessa all time in Emilia Romagna e tra le prime dieci under 23 stagionali in Europa. La Osagie, tra l’altro, c’è arrivata anche lanciando un buon 15,50 e dunque la misura non è casuale. In una disciplina che in Italia è rimasta molto indietro (le migliori prestazioni italiane assolute hanno 20 anni e più), la Osagie, da 11 stagioni alla Self, è allenata da Luca Coscelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Osagie shatters the record. He throws the shot 16,43 meters.Clamoroso… in Michigan: Vivian Osagie, la 23enne pesista della Self Montanari e Gruzza che studia all’Università di Indianapolis alla facoltà di Sistemi informativi, ha vinto una gara di getto del pes ... sport.quotidiano.net