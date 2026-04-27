Vittoria Zenith grazie al talento di Kouassi

Nella partita tra San Giuliano e Zenith Prato, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Kouassi. La formazione di casa ha schierato undici titolari, con alcuni cambi a partita in corso, tra cui Gargani, Matteini, Mazzoncini, Cecchini, Rotunno, Mazzoncini, Doveri e Campani. La partita si è giocata in un campo con condizioni di gioco tipiche di questa stagione calcistica.

San Giuliano 0 Zenith Prato 1 SAN GIULIANO: Giacobbe, Bindi, Casanova (60’ Gargani), Anzillotti (80’ Matteini), Pasquini, Angelotti (80’ Mazzoncini), Papini, Amico (80’ Cecchini), Di Paola (60’ Rotunno), Doveri, Campani. A disp. Ria, Sorbo, Gremigni, Borgia. All. Niccolai. ZENITH PRATO: Caroti, Nannipieri (68’ Kouassi), Fiaschi (46’ Fallani), Innocenti, Cela, Castiello (65’ Geri), Nistri, Moussaid, Saccenti, Del Pela (10’ Palaj), Caggianese (46’ Danti). A disp. Brunelli, Sinisgallo, Pittalà. All. Settesoldi. Arbitro: Bianchini di Siena. Reti: 80’ Kouassi. Basta un gol di Kouassi alla Zenith Prato per chiudere in bellezza la regular season e aggiudicarsi la sfida in casa del San Giuliano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittoria Zenith grazie al talento di Kouassi Notizie correlate Zenith Prato all’assalto ma il colpo non riesce. Pareggio a Cecina dopo il gol di KouassiSporting Cecina 1 Zenith Prato 1 SPORTING CECINA: Fogli, Fiorentini, Fiorini, Ghilli (69’ Lika), Startari, Cionini (52’ Lorenzini), Barlettani,... Leggi anche: Ditonellapiaga e TonyPIitony conquistano la vittoria con un brano evergreen degli anni Trenta grazie al look, alla simpatia e all'ottima performance Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A Perugia due serate al Cinema Zenith con registi e protagonisti dei film in sala; Vittoria Zenith grazie al talento di Kouassi. Zenith, vittoria meritata . Ci godiamo il viaggioNon la nostra migliore prestazione. Ma nel complesso la squadra ha meritato la vittoria. Avanti nel nostro percorso a testa alta, dando il massimo in ogni partita. I conti si faranno alla fine. Per ... lanazione.it Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale ... lanazione.it Pareggio a reti inviolate per la Prima Squadra contro uno Zenith Prato coriaceo. Una gara intensa che rallenta la corsa, con i giochi nelle zone alte ancora da definire. La Juniores chiude la stagione con una larga vittoria sulla Trebesto, in una partita dal sapor - facebook.com facebook