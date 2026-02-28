Durante la serata di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPIitony hanno portato sul palco un brano degli anni Trenta, ottenendo la vittoria grazie alla loro interpretazione. I due artisti si sono distinti per il look, la simpatia e la performance, creando un momento di musica inaspettato e apprezzato dal pubblico. La serata delle cover si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La coppia conquista la vittoria con un brano evergreen degli anni Trenta grazie al look, alla simpatia e all'ottima performance Avevamo bisogno della serata delle cover, in questo Sanremo 2026, ne avevamo assoluto bisogno. E non ci ha deluso, nemmeno stavolta. Ci ha svegliato, divertito, emozionato. E ci ha regalato anche una classifica, che ha visto trionfare Ditonellapiaga e Tony Pitony. La coppia ha cantato The lady is a tramp. Non solo una canzone, ma un balletto, un’interpretazione completa e a tutto tondo, che li ha portati alla vittoria. «Grazie mille», ha... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ditonellapiaga e TonyPIitony conquistano la vittoria con un brano evergreen degli anni Trenta grazie al look, alla simpatia e all'ottima performance

L’Eredità chiude il 2025 con numeri da record: la migliore performance degli ultimi 14 anniL’Eredità saluta il 2025 con un bilancio che certifica un anno televisivo straordinario.

Sanremo 2026: Ditonellapiaga sfida l’Ariston con un brano “irruzione”Ditonellapiaga a Sanremo: «Un calcio in faccia» al sistema e alla ricerca di un’autenticità scomoda Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una voce...

Contenuti e approfondimenti su Ditonellapiaga.

Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a TrampLeggi su Sky TG24 l'articolo Ditonellapiaga e TonyPitony a Sanremo 2026, il duetto con la cover di The Lady is a Tramp ... tg24.sky.it

Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata duetti e cover. La classificaNella serata dedicata ai duetti e alle cover a Sanremo 2026, vince la performance migliore, quella di Ditonellapiaga e TonyPitony, e restano fuori dalla classifica alcuni tra i favoriti della vigilia ... movieplayer.it