Zenith Prato all’assalto ma il colpo non riesce Pareggio a Cecina dopo il gol di Kouassi

La Zenith Prato ha tentato di entrare in porta durante la partita contro lo Sporting Cecina, ma senza fortuna. Alla fine, il match si è concluso con un pareggio 1-1. Kouassi aveva portato avanti i cecinesi, ma il gol di Foti ha salvato il risultato per i pratese. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno cercato il successo senza riuscirci.

Sporting Cecina 1 Zenith Prato 1 SPORTING CECINA: Fogli, Fiorentini, Fiorini, Ghilli (69' Lika), Startari, Cionini (52' Lorenzini), Barlettani, Diagne, Scarpa (83' El Falahi), Pardera (79' Pallecchi), Di Tanto (72' Foti). A disp. Bendinelli, Ricciardi, Vallini, Brizzi. All. Miano. ZENITH PRATO: Caroti, Sinisgallo, Kouassi, Nistri (75' Banchelli), Del Pela (71' Palaj), Caggianese, Tempestini, Danti (69' Geri), Cela, Hanxhari (62' Saccenti), Casini (65' Fiaschi). A disp. Brunelli, Fallani, Moussaid, Nannipieri. All. Settesoldi. Arbitro: Bolognesi di Siena. Reti: 20' Kouassi, 41' (r) Fiorini Note: 82' espulso Lorenzini, 91' espulso Caggianese. Eccellenza, la squadra di Settesoldi ha giocato una gara spavalda ma torna a casa con un solo punto. Caggianese espulso. Eccellenza. La Zenith a Cecina: Serve una reazione. Un solo risultato: la vittoria. Non ha alternative la Zenith Prato, dopo due ko consecutivi, per provare a tornare. Match Day Eccellenza Toscana Match 25 Domenica 8 febbraio Stadio Comunale L. Rossetti 14:30 Zenith Prato

