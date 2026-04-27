Domani sera alle 21, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si terrà il concerto di Annalisa. L’evento segue l’esibizione di Notre Dame de Paris, portando sul palco circa 150 minuti di musica dal vivo. L’artista sarà presente per esibirsi davanti al pubblico, in un appuntamento che prevede una performance dal vivo di circa due ore e mezza. La serata si inserisce nel calendario degli eventi musicali in programma presso la venue.

Pesaro, 27 aprile 2026 – E dopo Notre Dame de Paris, domani sera alla Vitrifrigo Arena (ore 21), approda Annalisa. Per la cantautrice ligure (al secolo Annalisa Scarrone), che è ripartita il 23 aprile scorso con il suo nuovo tour Ma Noi siamo fuoco - Capitolo II, si tratta della prima esibizione a Pesaro. Un concerto attesissimo per un’artista che ha conquistato il cuore di migliaia di fan e che, come prevedibile, registra il tutto esaurito all’astronave. E il nuovo show di Annalisa si preannuncia ancora più ambizioso del primo capitolo grazie a scenografie d’impatto, un repertorio sempre più ricco e, stando alle parole della stessa artista, qualche sorpresa in serbo per il pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitrifrigo Arena: arriva Annalisa 150 minuti di musica travolgente

Annalisa - Live Roma 21-11-2025 - Ma Noi Siamo Fuoco Tour

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