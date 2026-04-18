Alla Vitrifrigo Arena si sono presentati in 2.181 per partecipare a un concorso destinato a 32 infermieri, formando un lungo serpentone in attesa di entrare. L’evento si è svolto l’altro ieri mattina e ha visto numerosi candidati radunati davanti al palazzetto dello sport. La lunga fila ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, mentre i partecipanti attendevano di essere chiamati per l’esame di selezione.

Erano 2.181 e, l’altro ieri mattina, in attesa di entrare al Vitrifrigo Arena, hanno formato un lungo serpentone a ridosso del palazzetto dello sport. Hanno risposto in massa, i candidati che giovedì si sono presentati al concorso indetto dalla Regione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 32 infermieri per gli enti del Servizio sanitario regionale (Azienda ospedaliera Universitaria, Inrca e le Ast di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro e Urbino). "Si sono iscritte 2.625 persone – spiega Stefania Rasori, direttore delle professioni sanitarie dell’Ast di Pesaro e Urbino – hanno effettivamente partecipato al concorso in 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione: concorso per 32 infermieri. Alla Vitrifrigo Arena erano in 2.181

Notizie correlate

Leggi anche: Concorso per infermieri: "Ne assumono 32, ma qui ne arriveranno solo 5"

Regione Umbria, concorso per infermieri a tempo indeterminato: la graduatoria finaleLa direzione dell'azienda ospedaliera di Perugia ha firmato la graduatoria finale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la...