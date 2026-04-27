Vito Potenza 32 anni di Anc Servizio solidarietà e un sogno | Il monumento del carabiniere

Vito Potenza, 32 anni, è stato riconfermato all’unanimità alla guida della Sezione di Monza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Potenza, che lavora nel settore dei servizi, ha dedicato la vita alla solidarietà e ha un sogno legato alla realizzazione di un monumento dedicato ai carabinieri. La sua nomina è stata approvata durante l’ultima assemblea dei membri dell’associazione.

Riconfermato all’unanimità, ancora una volta, alla guida della Sezione di Monza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri. Vito Potenza (nella foto) consolida una leadership che dura da oltre trent’anni, dal 1994, segno tangibile di una fiducia mai venuta meno da parte degli associati. Cavaliere della Repubblica, commercialista, ma anche amministratore, docente, consulente dell’Onu e uomo delle istituzioni: Potenza rappresenta un profilo poliedrico che all’impegno nell’associazione ha affiancato, per sei anni, anche quello alla guida di Farmacom, di cui ora è vicepresidente. La Sezione monzese dell’Anc, fondata nel 1897, è tra le più antiche e prestigiose in Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vito Potenza, 32 anni di Anc. Servizio, solidarietà e un sogno: "Il monumento del carabiniere" Notizie correlate Carabinieri Monza: Vito Potenza guida la storia dopo 30 anniLa leadership dell'Associazione nazionale carabinieri di Monza riceve un segnale di continuità storica con la riconferma di Vito Potenza alla... Vito Potenza, il presidente dei record: da 30 anni alla guida dell'Associazione nazionale carabinieriLo potremmo definire il presidente dei record: dal 1994 ricopre in modo pressoché continuativo l’incarico di presidente dell’Associazione nazionale... Una raccolta di contenuti Si parla di: Vito Potenza, 32 anni di Anc. Servizio, solidarietà e un sogno: Il monumento del carabiniere. Vito Potenza, 32 anni di Anc. Servizio, solidarietà e un sogno: Il monumento del carabiniereRiconfermato all’unanimità, ancora una volta, alla guida della Sezione di Monza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri. Vito Potenza (nella foto) consolida una leadership che dura da oltre ... ilgiorno.it Associazione nazionale carabinieri di Monza: riconferma alla presidenza per Vito PotenzaVito Potenza è stato riconfermato all'unanimità alla presidenza della sezione di Monza della Associazione nazionale carabinieri ... ilcittadinomb.it