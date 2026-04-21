Carabinieri Monza | Vito Potenza guida la storia dopo 30 anni

Dopo trent’anni, l’Associazione nazionale carabinieri di Monza conferma Vito Potenza come presidente. La scelta rappresenta una conferma della sua posizione all’interno dell’organizzazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato la continuità nella gestione e nelle attività svolte nel tempo. La decisione si inserisce in un momento di stabilità per l’associazione locale.

La leadership dell'Associazione nazionale carabinieri di Monza riceve un segnale di continuità storica con la riconferma di Vito Potenza alla presidenza. Il vertice associativo, che affonda le sue radici nel 1897, ha scelto all'unanimità di rinnovare l'incarico al leader in carica dal 1994, consolidando una gestione che dura da circa tre decenni nella terza sezione più antica del Paese. Un pilastro della tradizione monzese tra stima e continuità operativa Il rinnovo del mandato non è solo un att .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri Monza: Vito Potenza guida la storia dopo 30 anni Notizie correlate Vito Potenza, il presidente dei record: da 30 anni alla guida dell'Associazione nazionale carabinieriLo potremmo definire il presidente dei record: dal 1994 ricopre in modo pressoché continuativo l’incarico di presidente dell’Associazione nazionale... Leggi anche: Fivizzano (Toscana): Calendimaggio rivive dopo 30 anni, tra storia, tornei e celebrazione della primavera lunigianese. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Monza, Vito Potenza rieletto all’unanimità: 30 di guida e un punto fermo per l’ANC; Monza, la Giornata della legalità vista dagli studenti: Ragazzi protagonisti. Monza, Vito Potenza rieletto all’unanimità: 30 di guida e un punto fermo per l’ANCPotenza, alla guida della Sezione di Monza in modo pressoché continuativo dal 1994, incarna una leadership fatta di discrezione, presenza costante e profondo senso delle istituzioni. mbnews.it Associazione carabinieri: ecco due e-bikeIl Gruppo volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza annuncia l’ampliamento del proprio servizio in bicicletta con l’aggiunta di due nuove bici elettriche, messe a disposizione ... ilgiorno.it Maxi operazione antidroga dei Carabinieri nelle province di Milano, Monza e Torino: 13 i membri di un sodalizio criminale arrestati. Le indagini hanno evidenziato come la banda fosse in grado di gestire il traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, in particol x.com Maxi operazione antidroga dei Carabinieri nelle province di Milano, Monza e Torino: 13 i membri di un sodalizio criminale arrestati. Le indagini hanno evidenziato come la banda fosse in grado di gestire il traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, in particol facebook