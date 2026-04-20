Milano si prepara a ospitare tre giorni dedicati a creatività, idee e design, con una serie di eventi che coinvolgono diversi protagonisti del settore. Il Giorno, quotidiano milanese attivo da settant’anni, ha sempre raccontato l’evoluzione della città, alternando la cronaca alle novità nel campo del design e delle tendenze. Durante questo festival, il giornale continuerà a seguire da vicino le iniziative e le persone che contribuiscono a far di Milano una capitale del settore.

MILANO è la capitale del design. Il Giorno, giornale milanese da settant’anni, lo ha raccontato decade dopo decade, Giorno dopo Giorno, 70 anni progettando informazione, mettendo in evidenza, accanto alla grande cronaca cittadina, anche le tendenze, le idee, i protagonisti. Per questo, a partire dal 21 aprile, in occasione del 70esimo anniversario de Il Giorno, e nel cuore della Milano Design Week, il nostro quotidiano apre le sue porte alla città con un palinsesto speciale pensato per celebrare creatività, idee e nuove prospettive. Per tre giorni, gli spazi de Il Giorno si trasformano in un luogo vivo di incontro e ispirazione: talk e conversazioni con designer, creativi e protagonisti del settore si alternano a momenti più informali, come i cocktail nella corte, pensati per favorire il dialogo e il networking.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Creatività, idee e design: Il Giorno si trasforma per tre giorni di eventi

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