A Viterbo, il 25 e 26 aprile, oltre 240 atleti delle Special Olympics hanno partecipato a una competizione presso la Piscina Comunale Finplus. La squadra locale, l’Asd Sorrisi, ha ottenuto un totale di 24 medaglie nelle diverse discipline di nuoto disputate durante l’evento. L'iniziativa ha coinvolto atleti di varie età e livelli, promuovendo l'inclusione attraverso lo sport.

? Cosa sapere Oltre 240 atleti Special Olympics si sono sfidati a Viterbo il 25 e 26 aprile.. La squadra locale Asd Sorrisi ha conquistato 24 medaglie alla Piscina Comunale Finplus.. Oltre 240 atleti provenienti da 21 delegazioni hanno trasformato Viterbo in un centro di aggregazione sportiva e sociale durante i Giochi regionali di nuoto Special Olympics Italia, tenutisi il 25 e 26 aprile 2026 presso la Piscina Comunale Centro Federale Finplus. La manifestazione, coordinata dal Team Lazio della organizzazione, ha la partecipazione di un gruppo di circa 500 persone, tra cui sportivi, tecnici, accompagnatori, volontari e familiari, che hanno animato il capoluogo della Tuscia con un messaggio focalizzato sull’inclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo si tinge di inclusione: 240 atleti sfidano l’acqua

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