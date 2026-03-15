Il Parco Trebbia si trova attualmente in una fase di impasse burocratico che impedisce di avanzare con nuovi investimenti. La situazione riguarda le autorità locali e regionali, che non hanno ancora approvato le procedure necessarie per avviare progetti di sviluppo. Questa condizione di incertezza coinvolge diverse iniziative programmate nel territorio della Val Trebbia.

Il territorio della Val Trebbia si trova di fronte a una situazione di stallo amministrativo che rischia di bloccare lo sviluppo locale. Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri ha sollevato la questione in Assemblea Legislativa, evidenziando come l’assenza di un piano aggiornato per il Parco del Trebbia generi incertezza diffusa. La richiesta principale riguarda la definizione di tempi e responsabilità chiari da parte dell’amministrazione regionale. Senza uno strumento di pianificazione definito, le attività economiche e i progetti di investimento subiscono un rallentamento significativo. La preoccupazione non è ideologica, ma pratica: la mancanza di regole certe penalizza direttamente cittadini e imprese della provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Trebbia: stallo burocratico blocca investimenti

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