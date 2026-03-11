Traffico e caos parcheggi in via Mattei Confartigianato Imprese | Così si blocca la logistica del porto

In via Mattei il traffico e i problemi di parcheggio continuano a creare disagi, bloccando la logistica del porto di Ancona. Da mesi, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino segnala le difficoltà che coinvolgono il settore dei trasporti, che ogni giorno gestisce il passaggio di oltre 500 mezzi tra consorzi e cooperative. La situazione rimane al centro delle preoccupazioni di chi lavora nel settore.

ANCONA - Via Mattei ostaggio del traffico in entrata e in uscita dallo scalo dorico. Da mesi Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino denuncia le difficoltà del comparto Trasporti, presente al porto con consorzi e cooperative che garantiscono ogni giorno il passaggio di oltre 500 mezzi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Caro energia, Nocentini (Confartigianato): “Così si penalizzano micro e piccole imprese”Arezzo, 28 gennaio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo interviene sul dibattito relativo al Decreto Legge Energia, evidenziando la necessità di...

Si è formato il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori Confartigianato Imprese PalermoDefinire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato...

Una selezione di notizie su Confartigianato Imprese

Confartigianato Veneto, 'la burocrazia è un freno per il 74% delle imprese'Nel prossimo triennio l'economia italiana è attesa su un sentiero di bassa crescita, frenata anche dall'inefficienza della spesa pubblica e dalla scarsa qualità dei servizi amministrativi. Un fattore ... ansa.it

Puglia, Confartigianato: Non troviamo lavoratori. Assumere è sempre più difficile. Ecco perchèIl cosiddetto mismatch, ossia la difficoltà nel reperimento di personale qualificato da parte delle imprese, specie quelle di piccole dimensioni o artigiane, è ormai un tratto distintivo del mercato ... affaritaliani.it