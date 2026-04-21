L’Abc della vitamina D | a cosa fa bene e come prenderla

La vitamina D viene spesso associata alla salute delle ossa, ma i suoi benefici non si limitano a questo aspetto. Questa sostanza è coinvolta in diversi processi nel corpo, influenzando il sistema immunitario e altri meccanismi fisiologici. La sua assunzione avviene principalmente attraverso alimenti e esposizione al sole, con indicazioni precise sui modi e le quantità per garantire un apporto adeguato.

(Adnkronos) – La vitamina D è sempre citata quando si parla di solidità delle ossa. Ma serve anche ad altro? E come va presa? "Della sola vitamina D si conoscono ben 5 forme tra loro diverse, numerate dalla D1 alla D5, tra le quali spiccano per importanza la D2 (ergocalciferolo) e, soprattutto, la D3 (colecalciferolo).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Vitamina D: tutti i giorni o una volta al mese

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