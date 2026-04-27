Vista Verona entra nel network globale Virtuoso®

Vista Verona, hotel di lusso a cinque stelle nel centro della città, ha recentemente aderito a Virtuoso®, un network internazionale che connette strutture del settore turistico di alta gamma. La selezione coinvolge vari hotel e agenzie di viaggio di tutto il mondo, e l'inserimento di Vista Verona rappresenta un passo importante per la promozione del suo servizio a livello globale. Il network conta oltre 2.000 membri distribuiti in diversi paesi.

Vista Verona, boutique hotel 5 stelle lusso nel cuore della città scaligera, è stato selezionato per entrare a far parte di Virtuoso®, il più importante network globale dedicato al turismo di lusso ed esperienziale, che riunisce oltre 2.200 partner d’eccellenza in più di 100 Paesi. Un.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate L’Aquila entra nel club globale: AI Salon apre sedeMercoledì 11 marzo 2026, l’Aquila diventerà ufficialmente il primo nodo abruzzese della rete globale AI Salon. Suoni e Geografia al Ruffini: Imperia scala il network globaleL’Istituto Superiore Ruffini di Imperia ospiterà venerdì 10 aprile 2026 la terza edizione della Notte della Geografia, un evento globale che vedrà la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Milan, le ultime in vista del Verona: in attacco spazio alla coppia Leao-Pulisic; Juventus Hellas Verona, divieto vendita biglietti ai residenti Verona; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali; La preview di Tezenis Verona – Wegreenit Urania Milano. Verona, vista da un altro punto di vista Foto: @shutterflair_ - facebook.com facebook