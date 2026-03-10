Mercoledì 11 marzo 2026, l’Aquila aprirà la sua prima sede dell’AI Salon, entrando a far parte di una rete internazionale dedicata all’intelligenza artificiale. La città diventa così il primo nodo abruzzese di questa iniziativa, che promuove incontri e progetti legati alle tecnologie avanzate. L’evento segna un passo importante per lo sviluppo locale nel settore tecnologico.

Mercoledì 11 marzo 2026, l’Aquila diventerà ufficialmente il primo nodo abruzzese della rete globale AI Salon. L’inaugurazione si terrà dalle 16:00 alle 18:30 nell’Auditorium di Palazzo Fibbioni – Sala Rivera, con la presenza del presidente Fabio Frullo. Questo evento segna l’ingresso della città in una comunità internazionale attiva in sessanta nazioni. Non si tratta di una semplice cerimonia protocolare, ma dell’avvio di un percorso strutturato per collegare l’Università dell’Aquila al sistema produttivo locale. L’obiettivo dichiarato è trasformare il capitale umano esistente in un motore di crescita economica reale, smontando l’idea che l’intelligenza artificiale sia solo un concetto astratto o distante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila entra nel club globale: AI Salon apre sede

