Suoni e Geografia al Ruffini | Imperia scala il network globale

Venerdì 10 aprile 2026, l’Istituto Superiore Ruffini di Imperia sarà il palco della terza edizione della Notte della Geografia, un evento internazionale che coinvolge scuole di tutto il mondo. L’istituto imperiese sarà l’unica scuola secondaria italiana a partecipare a questa iniziativa globale, che si concentra su tematiche legate ai suoni e alla geografia. La serata vedrà studenti e docenti impegnati in attività legate a questi argomenti.

L’Istituto Superiore Ruffini di Imperia ospiterà venerdì 10 aprile 2026 la terza edizione della Notte della Geografia, un evento globale che vedrà la scuola imperiese come unico istituto di istruzione secondaria coinvolto in questa iniziativa internazionale. La manifestazione, che si svolgerà dalle ore 17 fino alle 23, è promossa da IGU ed EUGEO. Si tratta di una rete nata nel 2017 e consolidata a partire dal 2018, capace di collegare centri di ricerca, università e diverse istituzioni culturali in tutto il mondo e in Europa. Un ponte tra cultura, musica e identità europea. Il programma di quest’anno ruota attorno al concetto di identità europee attraverso il tema del suono. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suoni e Geografia al Ruffini: Imperia scala il network globale La Polizia di Stato incontra gli studenti del Ruffini, giornate di confronto a Imperia sulla violenzA Imperia, nei corridoi dell’Istituto Ruffini, tra i banchi ancora caldi del mattino e i muri decorati da progetti studenteschi, si è svolto un... Leggi anche: Dove si sperimenta il futuro della salute. La nuova geografia globale dei trial clinici Argomenti più discussi: Esiste un pop albanese e riempie il Forum; Guerra e musica classica: compositori in fuga dall'Ucraina al Medio Oriente | Il Fatto Quotidiano; Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista il paese. La sindaca: Perdono l’errore di geografia; Xing, XONG BOX LIVE. SENTIVO LA MIA TERRA VIBRARE SUONI ERA IL MIO CUORE Fabrizlo FabrizloDeAbaré De p - facebook.com facebook