Vis Pesaro-Forlì | Stellone sfida cruciale per il campionato e rinforzi mirati in vista del salary cap

Questa sera alle 20:30, la Vis Pesaro ospita il Forlì allo stadio Tonino Benelli. Una partita che può dire molto sulla stagione della squadra di Stellone, che punta a rinforzare la rosa in vista del limite del salary cap. Dopo un ciclo di impegni ravvicinati, questa sfida rappresenta un banco di prova importante per capire se i biancorossi possono mantenere la rotta.

Vis Pesaro si prepara ad affrontare il Forlì stasera alle 20:30 allo stadio Tonino Benelli in una partita che apre un ciclo di impegni ravvicinati e che, secondo l’allenatore Roberto Stellone, sarà un banco di prova importante per le ambizioni della squadra. Il match, valido per il campionato, vede la Vis a caccia di conferme dopo l’ultima vittoria e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Forlì, reduce da due sconfitte consecutive, cercherà di risollevare la propria situazione in un confronto che si preannuncia tutt’altro che semplice. Stellone ha sottolineato in conferenza stampa la soddisfazione per il mercato di gennaio, definendolo una sessione positiva che ha permesso di rinforzare l’organico con giovani talenti, tenendo al contempo d’occhio le future restrizioni imposte dal salary cap.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera il Vis si prepara a scendere in campo contro il Forlì al Benelli.

