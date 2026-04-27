Virtus Bologna vola a 21 vittorie | Trieste piegata in Arena

La Virtus Bologna ha ottenuto la sua ventunesima vittoria della stagione battendo Trieste in casa il 27 aprile 2026. La partita si è svolta nell'Arena, dove i bianconeri hanno conquistato il risultato positivo che li ha fatti risalire al primo posto in classifica. La squadra ha mantenuto il vantaggio nel corso dell'incontro, portando a casa il successo senza perdere punti.

? Cosa sapere La Virtus Bologna batte Trieste 21-0 in Arena il 27 aprile 2026.. Il successo in casa permette ai bianconeri di riprendere il comando della classifica.. Il lunedì 27 aprile 2026 segna un punto di svolta nella corsa alla vetta della regular season, con la Virtus Bologna che, dopo due sconfitte consecutive, riprende il comando solitario del campionato battendo la Pallacanestro Trieste alla Virtus Arena. L’ambiente emiliano festeggia la ventunesima vittoria stagionale, arrivata anche grazie al decimo successo ottenuto tra le mura amiche, mentre a due giornate dalla conclusione della fase regolare i bianconeri si distanziano dai diretti inseguitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Bologna vola a 21 vittorie: Trieste piegata in Arena LA VIRTUS TORNA CAPOLISTA, TRIESTE RIMANE INCOMPIUTA: ORA SERVE UNA SCOSSA | 30/12/2025 Notizie correlate LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-45 Carsen Edwards apre subito le marcature. Jakovljevic si gode la sua Virtus: Trieste travolta 95-81, è festa all'ArenaUna vittoria di squadra, costruita sull'energia e gestita con autorità, nonostante qualche fisiologico calo di tensione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Estate Azzurra 2026. Italia-Lituania il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna. Amichevole con la Croazia a Gorizia il 24 giugno; Trieste lotta ma la Virtus Bologna si impone nel finale 95-81; L’energia di Diarra guida la Virtus al successo per 95-81 su Trieste!; La Virtus Bologna passa a Tortona e riconquista la vetta. Milano ne segna 125 e vince, Sassari nel baratro. La Virtus Bologna batte Trieste e conquista la vetta solitariaAlla Virtus Arena, la Pallacanestro Trieste resta agganciata alla partita per lunghi tratti, pagando però i momenti chiave e cedendo 95-81 ... basketinside.com Basket, Serie A: Brescia cade contro Treviso, la Virtus ringrazia e vola in vettaBologna, 26 aprile 2026 – Il combinato disposto dei risultati della 28° giornata ridisegna la geografia del campionato di Serie A di basket. Con il successo casalingo su Trieste e la contemporanea sco ... sport.quotidiano.net La Virtus Bologna supera Trieste 95-81 e ipoteca il primo posto in LBA - facebook.com facebook