Jakovljevic si gode la sua Virtus | Trieste travolta 95-81 è festa all' Arena
Nella partita disputata all'Arena, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra ospite con il punteggio di 95-81. La squadra di casa ha mostrato un buon ritmo e ha mantenuto il controllo del gioco durante tutta la partita, anche se ha subito qualche calo di intensità nel corso del secondo tempo. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi presenti.
Una vittoria di squadra, costruita sull'energia e gestita con autorità, nonostante qualche fisiologico calo di tensione. La Virtus Olidata Bologna supera l’ostacolo Pallacanestro Trieste con un netto 95-81, confermando i progressi di un gruppo che Coach Nenad Jakovljevic definisce, con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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