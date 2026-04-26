Jakovljevic si gode la sua Virtus | Trieste travolta 95-81 è festa all' Arena

Nella partita disputata all'Arena, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra ospite con il punteggio di 95-81. La squadra di casa ha mostrato un buon ritmo e ha mantenuto il controllo del gioco durante tutta la partita, anche se ha subito qualche calo di intensità nel corso del secondo tempo. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi presenti.