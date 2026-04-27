Violenze sulla madre in casa e in pubblico i vicini preoccupati chiamano la polizia | ammonito un 35enne

Una serie di episodi di violenza nei confronti della madre si sono verificati sia all’interno dell’abitazione che in pubblico. I vicini, preoccupati per le sue condizioni, hanno chiamato le forze dell’ordine. Un uomo di 35 anni è stato quindi ammonito dalle autorità dopo aver mostrato comportamenti aggressivi e aver colpito la madre in diverse occasioni. La polizia ha preso provvedimenti in seguito alle segnalazioni.

ANCONA – Aggressioni e comportamenti violenti nei confronti della madre, anche davanti ad altre persone. Per un 35enne italiano scatta l’ammonimento del Questore. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe più volte assunto atteggiamenti aggressivi sia in casa sia in luoghi pubblici. Durante.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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