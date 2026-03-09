Arrestato a Formigine | 6 anni e 8 mesi per violenza su bimba di 7 anni

Un uomo di 39 anni, cittadino straniero residente a Formigine, è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sette anni. L'ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Modena, condanna il responsabile a sei anni e otto mesi di reclusione, pena che verrà scontata nella Casa Circondariale Sant'Anna. Il fatto originale risale all'estate del 2022, quando nel parco di Villa Aggazzotti l'uomo commise atti osceni davanti alla vittima. L'arresto rappresenta la conclusione definitiva di un iter giudiziario lungo quattro anni, iniziato con la denuncia del padre della piccola e proseguito con indagini rapide che permisero di identificare l'autore in brevissimo tempo.