L’allarme di Draghi all’UE | l’economia peggiora servono interventi immediati

Mario Draghi mette in guardia l’Europa: l’economia italiana e dell’UE si deteriora rapidamente. Durante un intervento davanti ai leader dell’Unione, l’ex premier ha sottolineato che le condizioni sono peggiorate rispetto a qualche mese fa. Ora più che mai, servono interventi immediati per evitare un crollo più profondo.

Un contesto economico in rapido peggioramento. Nel corso di un intervento davanti ai leader dell'Unione europea, Mario Draghi ha richiamato l'attenzione sul peggioramento del quadro economico rispetto al momento in cui aveva presentato il suo precedente rapporto. Secondo quanto riferito da un funzionario europeo, l'ex presidente del Consiglio ha sottolineato con forza l'urgenza di affrontare i nodi strutturali già evidenziati in passato, ribadendo che il tempo a disposizione per intervenire si sta riducendo. I nodi strutturali: mercato unico, energia e capitali. Nel suo discorso, Draghi si è concentrato su una serie di questioni strategiche per la competitività europea.

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

