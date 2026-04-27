Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo con l’accusa di aver tentato di entrare nella casa della moglie. L’episodio si è verificato di recente e l’arresto è stato eseguito nel corso di indagini in corso. La persona coinvolta è stata portata in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, nell’ambito di un servizio a largo raggio coordinato dalla Compagnia di Avellino. A seguito di segnalazione al 112, la pattuglia è prontamente intervenuta presso un’abitazione di Altavilla Irpina dove l’uomo, già noto per presunti comportamenti violenti nei confronti della moglie, dopo aver scavalcato il muro di cinta, aveva tentato di introdursi nella casa ove la stessa risiede. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno bloccato in flagranza di reato il soggetto, impedendo ulteriori conseguenze.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza in famiglia: tenta di introdursi in casa della moglie, arrestato

55 Stunden Horror durch den Ex-Mann… Ein Passant deckte die Wahrheit auf | True crime deutsch doku

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