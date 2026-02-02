Questa mattina a Casal di Principe un uomo di 57 anni ha tentato di uccidere la moglie durante una lite familiare. Dopo un momento di tensione, ha preso una pistola e ha sparato contro di lei, ferendola. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio.

Lite familiare degenera, impugna una pistola e spara contro la moglie: 57enne arrestato per tentato femminicidio a Casal di Principe. Momenti di forte tensione e paura si sono registrati nelle prime ore della mattinata a Casal di Principe, dove i carabinieri della locale Stazione, insieme al personale del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile di tentato femminicidio. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione familiare, al culmine di una lite tra i coniugi. Durante il diverbio, l’uomo avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco calibro 9, illegalmente detenuta, all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Casal di Principe, tenta di uccidere la moglie e spara in casa con una pistola: arrestato

Approfondimenti su Casal di Principe mentre

Un uomo di 57 anni di Casal di Principe si è consegnato ai carabinieri dopo aver sparato tre colpi di pistola durante un litigio con la moglie.

Un uomo di 57 anni ha aperto il fuoco durante una lite con la moglie a Casal di Principe.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Casal di Principe mentre

Argomenti discussi: CASAL DI PRINCIPE - Insegnante minacciata e schiaffeggiata nel bar dall’ex dopo la separazione, scattano gli arresti; Promozione, vincono Agropoli e Poseidon. Ko interno della Calpazio contro il Gragnano; Casal di Principe: incidente in via Vaticale: un morto e un ferito; Aggredisce la ex dopo la fine della relazione e finisce in carcere.

Casal di Principe, tenta di uccidere la moglie e spara in casa con una pistola: arrestatoLite familiare degenera, impugna una pistola e spara contro la moglie: 57enne arrestato per tentato femminicidio a Casal di Principe. Momenti di forte tensione e paura si sono ... ilmattino.it

Casal di Principe: litiga con la moglie e le spara contro. ArrestatoCasal di Principe – Ancora un grave episodio di violenza di genere scuote la provincia di Caserta, confermando un trend allarmante che vede crescere, in modo ... cronachedellacampania.it

#Casal di Principe, aggredisce l'ex fidanzata dopo la fine della relazione: arrestato x.com

Casal di Principe, stalking e violenze ad un'insegnante: uomo finisce in carcere - #Pupiatv - facebook.com facebook