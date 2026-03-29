A Assisi un uomo di 60 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver aggredito la moglie e portato prostitute nella propria abitazione. L’arresto è stato effettuato dagli agenti del Commissariato, che avevano già notato precedenti di polizia e una misura di prevenzione della sorveglianza speciale. L’uomo ha precedenti legati a comportamenti violenti e irregolari.

Ancora maltrattamenti in famiglia, gli agenti del Commissariato hanno arrestato, in flagranza di reato un sessantenne italiano, gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Una storia che per l’ennesima volta parla di minacce, pugni, schiaffi, di una donna afferrata per il collo, sottoposta a lancio di oggetti. È emerso che l’uomo era solito portare prostitute all’interno dell’abitazione. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un’abitazione di Assisi a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112: veniva segnalata una lite in corso. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che l’abitazione era a soqquadro e che la vittima si presentava visibilmente spaventata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza in famiglia ad Assisi. Picchia la moglie e porta prostitute a casa, arrestato

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