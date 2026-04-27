Violenza di genere | quattro uomini arrestati in due giorni

Nell’ultima settimana, quattro uomini sono stati arrestati in due giorni in seguito a interventi della Polizia legati a episodi di violenza di genere. Gli interventi hanno riguardato sia risse e litigi in famiglia sia scontri tra persone legate da rapporti sentimentali avvenuti per strada. La serie di interventi ha coinvolto diverse zone della città, evidenziando una recrudescenza di comportamenti violenti che coinvolgono uomini e donne.

L’ultima settimana ha visto una recrudescenza dell’odioso fenomeno della violenza di genere, con l’attivazione di numerosi interventi della Polizia per liti in famiglia o per liti tra persone legate da rapporti sentimentali per strada.In sole 48 ore, la Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Napoli, violenza di genere: aggredita con calci e sputi, mani al collo. Arrestato 58enne Notizie correlate Mobbing e violenza di genere: quattro giorni di formazione per riconoscere e prevenire i rischiPrevenire è meglio che curare, quando non si può, tanto vale sapere come intervenire. Leggi anche: I due uomini arrestati per violenza sessuale on line "a distanza" sui minori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mobbing e violenza di genere: quattro giorni di formazione per riconoscere e prevenire i rischi; Raccontami una donna / Notizie / Novità / Homepage; Dare un nome alle proprie emozioni e riconoscere la violenza; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento. In 48 ore quattro uomini in manette per violenze in famiglia, due erano già ammonitiViolenza di genere: arrestati dalla polizia 4 uomini per codice rosso in sole 48 ore - L’ultima settimana ha visto una recrudescenza dell’odioso ... piacenzasera.it Vicinato Femminista: a Cerveteri una rete di formazione per contrastare la violenza di genereQuattro appuntamenti organizzati dalla Cooperativa Be Free per formare cittadini consapevoli e creare luoghi sicuri sul territorio. Il Sindaco Gubetti: Il Centro AntiViolenza di Cerveteri punto di ri ... lagone.it TELE ONE. . : “ ”, ` Ieri sera, a Monreale la conclusione del progetto sulla legalità “Violenza ora parlo io”, un percorso avviato con le scuole per la realizzazione di alcuni - facebook.com facebook Condanno i gravi episodi di violenza e gli scontri in occasione di quella che dovrebbe essere una festa di tutti gli italiani, in ricordo dei caduti e di coloro che si unirono indistintamente per il trionfo della libertà. Esprimo solidarietà ai giovani di Forza Italia ai qua x.com