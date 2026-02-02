I due uomini arrestati per violenza sessuale on line a distanza sui minori

La procura di Milano e la polizia postale hanno arrestato due uomini accusati di aver commesso violenza sessuale online su minori. In totale, sono state arrestate sei persone nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia digitale. Gli investigatori hanno smantellato un giro di persone che usavano internet per abusare dei minori a distanza.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” L'inchiesta della procura di Milano sul fenomeno noto come "live distant child abuse": in manette due uomini 47 anni e 31 anni nelle province di Trento e Reggio Calabria. Denunciate altre quattro persone Due arresti e altre quattro persone arrestate. Questo il bilancio di un'operazione condotta dalla procura di Milano e dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della polizia postale. Nei giorni scorsi l'attività investigativa ha permesso di identificare e denunciare sei persone accusate di violenza sessuale online “a distanza” ai danni di minori.🔗 Leggi su Today.it

La procura di Milano ha scoperto un caso di violenza sessuale a distanza su minori.

Milano, violenza sessuale su minori online: 2 arresti e 6 indagati

Violenze sessuali su minori online: due uomini in arresto e altri quattro indagatiDue uomini di 47 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale online a distanza su minori nell'ambito di un'inchiesta della Procura ... fanpage.it

Arrestati due uomini per pedopornografia online e violenza sessuale a distanza su minoriSei indagati in totale per violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori, fenomeno noto come live distant child abuse, e due uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Tre ... reggiotv.it

