Mobbing e violenza di genere | quattro giorni di formazione per riconoscere e prevenire i rischi

Si è concluso un ciclo di quattro webinar organizzati dal Comune di Ferrara, rivolti ai dipendenti pubblici, incentrati sulla prevenzione del mobbing e della violenza di genere. Gli incontri hanno affrontato tematiche legate al riconoscimento e alla gestione dei rischi legati a comportamenti molesti e discriminatori sul posto di lavoro. L'iniziativa ha coinvolto il personale dell’Ente con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su queste problematiche.

Prevenire è meglio che curare, quando non si può, tanto vale sapere come intervenire. Si è concluso il ciclo di quattro webinar promosso dal Comune di Ferrara e rivolto al personale dipendente dell'Ente, dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione sui temi della prevenzione delle forme.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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